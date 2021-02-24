Детский кардиохирург, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 50-м округе в Донецкой области Юлия Кузьменко подала документы в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

“У меня боевой настрой по жизни, а последние полтора года – он и вовсе боевой. Планы – за победу в 50 округе. Это мой родной Донбасс, где я родилась и где с 2014 года много ездила, как волонтер. В Верховной Раде планирую бороться с преследованиями по политически мотивированным делам. Кроме этого, у меня есть планы по медицине. Считаю, что медик в Парламенте не будет лишним. Планов много и есть настроение их осуществить”, – сказала Юлия Кузьменко.

“Мы сейчас такой парадокс – острый дефицит медицинских кадров в Украине, и при этом большой отток врачей. Потому что нет достойной оплаты, условий труда, нет обещанных надбавок врачам и медицинским работникам, которые работали и работают с COVID”, – добавила Кузьменко.

Кроме этого, она отметила, что особое внимание планирует уделить проблемам людей, работающих на вредном производстве, в частности, шахтеров.

“Будем решать и проблемы самого округа. Это и проблема задолженности по пенсиям, выплатам зарплаты, проблема труда во вредных условиях и получением инвалидности. Там вообще замкнутый круг, потому что люди не могут получить инвалидность, поскольку у нас на шахтах почти нет производственного травматизма. Поэтому в случае травматизма шахтеров заставляют идти на больничный или даже в отпуск за свой счет. В дальнейшем они не могут получить надбавки и инвалидность”, – сказала Кузьменко.

“Я очень хорошо знаю эту сферу, поскольку я сама работала во вредных условиях. 17 лет я работала рентген-хирургом и имела дело с облучением. Вопросов много, и наработок также очень много”, – резюмирует Юлия Кузьменко.

Напомним, 15 февраля партия “Европейская Солидарность” выдвинула Кузьменко кандидатом в нардепы.

В своем онлайн-обращении Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как злую шутку возможность преследования за это.

“И вот за окном 2021 год. Преследование и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, что были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных”, – отметила она.

Кузьменко также подчеркнула, что Донбасс – это ее родина, и он должен ощущать себя частью Украины.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года.

Напомним, о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.