Об этом в комментарии #Буквам рассказали ряд народных депутатов от “Слуги народа”, в частности замглавы фракции Евгения Кравчук.
Также нардеп Александр Качура провел “ликбез” для блогеров, что нельзя отозвать того, кого не подавали.
“Юридическая консультация для блогеров. Официально никакого представления от премьера в Верховную Раду по Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось”, – подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Депутаты не смогли спрогнозировать, когда будет рассмотрен вопрос Саакашвили.
Вместе с тем пока официально свое желание поддержать его кандидатуру на пост вице-премьера подтвердили лишь 100 нардепов от “слуг”.
На встрече Саакашвили и фракции “Голоса” вопрос назначения не обсуждали.
О том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.
Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).
Саакашвили рассчитывал, что уже в этот четверг, 30 апреля, Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины.
- Давид Арахамия ранее сообщал, что фракции “Слуги народа” не хватит голосов, чтобы утвердить назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, поддержит ли он назначение Михеила Саакашвили в правительство.
- После появления информации о возможном назначении Михеила Саакашвили в Правительство, #Буквы собрали информацию, чем он известен.