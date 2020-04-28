Кандидатуру экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам никто не отзывал, потому что ее никто и не подавал.

Об этом в комментарии #Буквам рассказали ряд народных депутатов от “Слуги народа”, в частности замглавы фракции Евгения Кравчук.

Также нардеп Александр Качура провел “ликбез” для блогеров, что нельзя отозвать того, кого не подавали.

“Юридическая консультация для блогеров. Официально никакого представления от премьера в Верховную Раду по Саакашвили не заходило. Нельзя отозвать то, что не подавалось”, – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Депутаты не смогли спрогнозировать, когда будет рассмотрен вопрос Саакашвили.

Вместе с тем пока официально свое желание поддержать его кандидатуру на пост вице-премьера подтвердили лишь 100 нардепов от “слуг”.

На встрече Саакашвили и фракции “Голоса” вопрос назначения не обсуждали.

О том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.

Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).

Саакашвили рассчитывал, что уже в этот четверг, 30 апреля, Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины.