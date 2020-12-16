В среду, 16 декабря, на заседании Кабинета министров на должность главы Запорожской облгосадминистрации было согласовано Александра Старуха.

Об этом сообщают #Буквы.

Старух уже возглавлял Запорожскую область с сентября 2008 по март 2010 года. Тогда он исполнял обязанности главы ОГА. В течение последних пяти лет политик был депутатом Запорожского областного совета и возглавлял фракцию ВО “Батькивщина”.

У Старуха есть опыт работы в секретариате президента. С 2005 по 2010 год он работал в службе региональной политики.

Кабмин согласовал кандидатуру Старуха путем пакетного голосования. Также согласовали кандидатуру главы Ивано-Франковской области.

Перед голосованием Александр Старух имел возможность презентовать себя. Он заявил, что чувствует ответственность, стремится работать на благо государства и родного края. Потенциальный глава Запорожской области пообещал начать свою деятельность в должности решением кадрового вопроса и продолжением реформы децентрализации.

Старух пообещал, что проведет аудит выполнения на Запорожье распоряжений Правительства и указов президента.

Окончательное решение о назначении Старуха на должность главы Запорожской ОГА примет президент Владимир Зеленский.