Об этом сообщают #Буквы.
Старух уже возглавлял Запорожскую область с сентября 2008 по март 2010 года. Тогда он исполнял обязанности главы ОГА. В течение последних пяти лет политик был депутатом Запорожского областного совета и возглавлял фракцию ВО “Батькивщина”.
У Старуха есть опыт работы в секретариате президента. С 2005 по 2010 год он работал в службе региональной политики.
Кабмин согласовал кандидатуру Старуха путем пакетного голосования. Также согласовали кандидатуру главы Ивано-Франковской области.
Перед голосованием Александр Старух имел возможность презентовать себя. Он заявил, что чувствует ответственность, стремится работать на благо государства и родного края. Потенциальный глава Запорожской области пообещал начать свою деятельность в должности решением кадрового вопроса и продолжением реформы децентрализации.
Старух пообещал, что проведет аудит выполнения на Запорожье распоряжений Правительства и указов президента.
Окончательное решение о назначении Старуха на должность главы Запорожской ОГА примет президент Владимир Зеленский.
- В пятницу, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации. #Буквы рассказывали, что о нем известно.