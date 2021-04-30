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У лютому цього року екс-“слуга” Гео Лерос заявив, що посадами в “Енергоатомі” Офіс президента “віддячив” Деркачу за публікацію “плівок Байдена-Порошенка”. За словами опального “слуги”, Деркачу дали можливість завести в ОП своїх людей, серед яких він назвав і Германа Галущенка. Вдруге про зв’язок Галущенка і Деркача заговорили вже у квітні, про це нагадав Петро Порошенко, коментуючи позицію “ЄС” щодо голосування за кандидатуру Галущенка на посаду міністра.

Проте уже в контексті призначення на посаду міністра енергетики, Галущенка називали близьким не до Деркача, а до Офісу президента. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, з посиланням на головного “слугу” Давида Арахамію, кандидатуру Галущенка запропонували саме в ОП, додаючи, що той “неодноразово був учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці”. Це узгоджується з твердженнями про близькість пана Галущенка до Сергія Шефіра, давнього партнера президента, а сьогодні – його першого помічника.

Разом з тим, ЗМІ стверджують, що Офісу президента Галущенка запропонував саме Андрій Деркач, а далі вже ініціатива перейшла до Сергія Шефіра. Про правдивість обох цих тверджень можуть свідчити й результати голосування – монобільшість зібралась з силами та змогла б справитись самостійно, однак до неї підключилась і майже половина складу ОПЗЖ і низка депутатських груп та позафракційних. Цікавий нюанс – на момент голосування в Раді настільки добре були знайомі з кандидатурою майбутнього міністра, що спікер Разумков назвав його “Галушком” замість Галущенка.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Напередодні профільний комітет Верховної Ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики та рекомендував призначити його новим очільником Міненерго. Раніше на цю посаду претендував Юрій Вітренко.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Германа Галущенка віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенерувальна компанія “Енергоатом”.