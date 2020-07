Об этом сообщает телеканал Fox News.

По мнению Уэста, аборты должны быть разрешены, но и должны быть и финансовые стимулы для женщин, которые могут стать препятствием для такой практики.

“Каждый, у кого есть ребенок, получает миллион долларов”, – сказал Уэст в качестве примера.

Выступая, Уэст заплакал от разговоров об абортах, его матери, которая умерла от осложнений после операции в 2007 году, и своей жене, звезде реалити-шоу Ким Кардашьян Уэст.

“Даже если моя жена хочет развестись со мной после этой речи, она Норт в этот мир, даже когда я этого не хотел. Она встала и защитила этого ребенка. Вы знаете, кто еще защитил ребенка? Сорок три года назад, как вы думаете, кто защитил ребенка? Моя мама спасла мою жизнь. Мой папа не хотел меня. Моя мама спасла мою жизнь, не было бы Канье Уэста, потому что мой папа был слишком занят”, – сказал он.

Надев бронежилет и выбрив на голове “2020”, артист выступил перед толпой в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Мероприятие было предназначено только для зарегистрированных гостей.

В своей речи он перешел от религии к международной торговле и лицензионным сделкам.

“Гарриет Табман (американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США) на самом деле никогда не освобождала рабов, она просто заставляла их работать на других белых людей”, – сказал Канье. В этот момент Уэста поддержала часть собравшихся: “Давай, мужик!”.

