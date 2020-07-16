Об этом сообщает Associated Press.

Рэпер зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки.

Представитель Веста принес необходимые документы и заплатил взнос в размере $ 35 тыс. Рэпер стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые заплатили сбор за подачу документов к установленному сроку. Другими были пианист Джейд Симмонс и криптовалютный брокер Брок Пирс.

Согласно информации на сайте избирательной комиссии, Вест будет участвовать в выборах от комитета “Канье 2020”. Также в документе указана партия BDY.

В начале июля Вест заявлял, что партия будет называться The Birthday Party, то есть “партия дня рождения”, или “вечеринка по случаю дня рождения”. Объясняя это тем, что когда он победит на выборах “это будет как будто у всех сразу случился день рождения”.

Стоит отметить, что Канье Уэст является ярым сторонником нынешнего президента Дональда Трампа, он также открыто высказывал восхищение в его адрес.

Как известно, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что Канье Уэст решил отказаться от участия в выборах президента США.