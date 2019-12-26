Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Альбом записан вместе с хором Sunday Service Choir, с которым рэпер в течение года устраивал “воскресные службы”: выступал в церквях и на частных вечеринках, исполняя госпел-версии своих хитов.

В новом альбоме 19 треков. Это полтора часа госпел-музыки. В “Jesus Is Born” есть как перепевки классики, так и ремейки песен Канье Уэста. Все композиции связаны с христианской тематикой.

Стоит отметить, что с января рэпер стал выступать с церковным хором и вести службы “Sunday Service” по воскресеньям. Локации постоянно менялись. Мероприятия были закрытыми, попасть на них можно было только при наличии приглашения, а присутствующие подписывали бумагу о неразглашении, но съемки и прямые трансляции при этом разрешались. Самым известным выступлением стала служба на популярном музыкальном фестивале Coachella.

В октябре Уэст выпустил долгожданный девятый сольный альбом “Jesus is King” (“Иисус – Король”), тематика песен в котором также религиозная.