Об этом сообщает Hype Beast.
Шоу не анонсировали — приглашения разослали гостям в день показа, который, к слову, не значился в официальном расписании Недели моды.
На показе Уэст презентовал новую линию зимней дутой обуви из воднонепроницаемого материала.
Главной новостью показа стало выступление 6-летней Норт Уэст — старшей дочери Канье и Ким Кардашьян-Уэст. Девочка вместе с отцом зачитала рэп.
- Ранее сообщалось, что через несколько дней после презентации своих кроссовок Yeezy Quantum Канье Уэст показал их в новой расцветке.
- На улицах американского города Чикаго (штат Иллинойс) состоялась акция от Канье Уэста, во время которой бесплатно раздавали его кроссовки Yeezy Quantum с кузовов украинских вездеходов Sherp.