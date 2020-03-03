Об этом сообщает Hype Beast.

Шоу не анонсировали — приглашения разослали гостям в день показа, который, к слову, не значился в официальном расписании Недели моды.

На показе Уэст презентовал новую линию зимней дутой обуви из воднонепроницаемого материала.

Главной новостью показа стало выступление 6-летней Норт Уэст — старшей дочери Канье и Ким Кардашьян-Уэст. Девочка вместе с отцом зачитала рэп.

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