Об этом сообщает Hype Beast.

Шоу не анонсировали — приглашения разослали гостям в день показа, который, к слову, не значился в официальном расписании Недели моды.

На показе Уэст презентовал новую линию зимней дутой обуви из воднонепроницаемого материала.

Главной новостью показа стало выступление 6-летней Норт Уэст — старшей дочери Канье и Ким Кардашьян-Уэст. Девочка вместе с отцом зачитала рэп.

Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Hype Beast

  • Ранее сообщалось, что через несколько дней после презентации своих кроссовок Yeezy Quantum Канье Уэст показал их в новой расцветке.
  • На улицах американского города Чикаго (штат Иллинойс) состоялась акция от Канье Уэста, во время которой бесплатно раздавали его кроссовки Yeezy Quantum с кузовов украинских вездеходов Sherp.