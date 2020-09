Об этом сообщает издание Billboard.

На днях рэпер опубликовал номер телефона редактора известного журнала Forbes, в котором вышла серия интервью о нем этим летом.

Уэст призывал своих подписчиков позвонить этому человеку.

Twitter сперва удалил это сообщение, а потом забанил Канье. 12-часовой бан, как отметили представители компании, был введен за нарушение политики конфиденциальности, а пост удален за публикацию личной информации.

Сразу несколько человек выступили в поддержку рэпера в связи с блокировкой. Так консервативный комментатор Кэндис Оуэнс, которая рассказала, что Уэст попросил ее обнародовать информации о блокировке. Свой пост она дополнила тегом #FreeKanye — #ОсвободитеКанье.

Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye

— Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020