Социальная Сеть Twitter временно заблокировала аккаунт рэпера и кандидата в президенты США Канье Уэста после того, как он опубликован личные данные журналиста.

Об этом сообщает издание Billboard.

На днях рэпер опубликовал номер телефона редактора известного журнала Forbes, в котором вышла серия интервью о нем этим летом.

Уэст призывал своих подписчиков позвонить этому человеку.

Twitter сперва удалил это сообщение, а потом забанил Канье. 12-часовой бан, как отметили представители компании, был введен за нарушение политики конфиденциальности, а пост удален за публикацию личной информации.

Сразу несколько человек выступили в поддержку рэпера в связи с блокировкой. Так консервативный комментатор Кэндис Оуэнс, которая рассказала, что Уэст попросил ее обнародовать информации о блокировке. Свой пост она дополнила тегом #FreeKanye — #ОсвободитеКанье.

Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye — Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020

Поддержал Уєста и бывшая звезда баскетбольного клуба “Лейкерс” Рик Фокс. Он написал: “Мой друг Канье Уэст хочет, чтобы вы все знали, что его выгнали из Twiter на 12 часов”.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

Как только блокировку взяли, Канье вернулся в социальную Сеть. Он опубликовал снимок экрана с контактом того же журналиста, только в этот раз — без номера. На сегодня и этот пост удален.