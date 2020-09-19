Об этом сообщает издание Billboard.
На днях рэпер опубликовал номер телефона редактора известного журнала Forbes, в котором вышла серия интервью о нем этим летом.
Уэст призывал своих подписчиков позвонить этому человеку.
Twitter сперва удалил это сообщение, а потом забанил Канье. 12-часовой бан, как отметили представители компании, был введен за нарушение политики конфиденциальности, а пост удален за публикацию личной информации.
Сразу несколько человек выступили в поддержку рэпера в связи с блокировкой. Так консервативный комментатор Кэндис Оуэнс, которая рассказала, что Уэст попросил ее обнародовать информации о блокировке. Свой пост она дополнила тегом #FreeKanye — #ОсвободитеКанье.
Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye
— Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020
Поддержал Уєста и бывшая звезда баскетбольного клуба “Лейкерс” Рик Фокс. Он написал: “Мой друг Канье Уэст хочет, чтобы вы все знали, что его выгнали из Twiter на 12 часов”.
My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours
— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020
Как только блокировку взяли, Канье вернулся в социальную Сеть. Он опубликовал снимок экрана с контактом того же журналиста, только в этот раз — без номера. На сегодня и этот пост удален.
- Отметим, в тот день несколько постов Уэста вызвали особый резонанс в Сети. Например, он сделал видео, на которой мочится на статуэтку “Гремми”. Также исполнитель публиковал фото президента России.
- Перед тем рэпер устроил перформанс на реке после воскресной службы в церкви. Он “ходил по воде” вместе с детьми, фото показала его жена Ким Кардашьян.