Об этом пишет HYPEBEAST.
Так, Канье был замечен в кроссовках новой расцветки на матче NBA в Чикаго.
Они были кремового или бежевого цвета. Верх обуви имеет дизайн, похожий на “зебру”, что делает их похожими на предыдущие кроссовки, но они более тонкие.
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New Yeezy QNTM basketball colour, previewed by Kanye West during All Star Weekend.
- Напомним, на улицах американского города Чикаго (штат Иллинойс) состоялась акция от Канье Уэста, во время которой бесплатно раздавали его кроссовки Yeezy Quantum с кузовов украинских вездеходов Sherp.