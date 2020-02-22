Канье Уэст, через несколько дней после презентации своих кроссовок Yeezy Quantum, показал их новую расцветку.

Об этом пишет HYPEBEAST.

Так, Канье был замечен в кроссовках новой расцветки на матче NBA в Чикаго.

Они были кремового или бежевого цвета. Верх обуви имеет дизайн, похожий на “зебру”, что делает их похожими на предыдущие кроссовки, но они более тонкие.