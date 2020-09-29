Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте фестиваля.
Мероприятие “Cannes 2020 Special” будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов по сокращенной программе.
В рамках фестиваля будут показаны четыре из более чем 50 фильмов официальной программы 2020 года: “Триумф” Эммануэля Курколя, “Настоящие матери” Наоми Кавасе, “Два Альфреда” Брюно Подалидеса и “Начало” Дэи Кулумбегашвили.
Также будет показана конкурсная программа короткометражных фильмов и фильмы из конкурсной программы для молодых кинематографистов Cinéfondation.
Жюри, состав которого будет объявлен позже, вручит Золотую пальмовую ветвь за Лучший короткометражный фильм и приз победителю Cinéfondation. Победителя основной программы объявлять не будут.
“Мы будем так же рады фестивалю, организованному мэрией Канн в октябре, как нам было грустно пропустить его в мае. Благодаря нашему сотрудничеству киноленты из основного конкурса будут показаны на набережной Круазетт. Так мы сможем побыть в Каннах вместе с местными жителями и всеми профессионалами, с которыми мы работаем каждый год”, — подчеркнул президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.
Следующий, 74-й по счету, Каннский кинофестиваль запланирован на 11–22 мая 2021 года.
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Spécial #Cannes2020 : le Festival revient sur la Croisette! Du 27 au 29 octobre, le grand public découvrira 4 avant-premières et les courts métrages et films d’école de la Sélection officielle! Une édition exceptionnelle organisée avec la @villecannes ! ► https://bit.ly/30hFlxn —– #Cannes2020 Special: the Festival returns to the Croisette! From October 27th to 29th, four previews, the short films Competition and the Selection Cinéfondation will be presented to the public! An exceptional event co-organised with @villecannes ! ► https://bit.ly/3mUERal
- Ранее были объявлены победители 77-го Венецианского кинофестиваля, который в этом году проходил с 2 по 12 сентября. Председателем жюри была Кейт Бланшетт, а мероприятие из-за пандемии устраивали в полупустом помещении. Главный приз получил фильм “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао. Главную роль в картине сыграла обладательница двух “Оскаров” Френсис Макдорманд.
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