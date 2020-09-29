Каннский кинофестиваль 2020 года, который не состоялся в мае из-за пандемии коронавируса, пройдет 27-29 октября в специальном сокращенном формате.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие “Cannes 2020 Special” будет проходить во Дворце фестивалей и конгрессов по сокращенной программе.

В рамках фестиваля будут показаны четыре из более чем 50 фильмов официальной программы 2020 года: “Триумф” Эммануэля Курколя, “Настоящие матери” Наоми Кавасе, “Два Альфреда” Брюно Подалидеса и “Начало” Дэи Кулумбегашвили.

Также будет показана конкурсная программа короткометражных фильмов и фильмы из конкурсной программы для молодых кинематографистов Cinéfondation.

Жюри, состав которого будет объявлен позже, вручит Золотую пальмовую ветвь за Лучший короткометражный фильм и приз победителю Cinéfondation. Победителя основной программы объявлять не будут.

“Мы будем так же рады фестивалю, организованному мэрией Канн в октябре, как нам было грустно пропустить его в мае. Благодаря нашему сотрудничеству киноленты из основного конкурса будут показаны на набережной Круазетт. Так мы сможем побыть в Каннах вместе с местными жителями и всеми профессионалами, с которыми мы работаем каждый год”, — подчеркнул президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.

Следующий, 74-й по счету, Каннский кинофестиваль запланирован на 11–22 мая 2021 года.