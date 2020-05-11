Об этом сообщает издание Variety.
Кроме того, исключается возможность проведения кинофестиваля с участием зрителей и гостей.
“На сегодня привычный формат кажется сложным в организации, поэтому мы объявим о фильмах, которые прошли отбор, в начале июня”, – сказал пресс-секретарь фестиваля.
“Вместо виртуального фестиваля, Канны пройдут в сотрудничестве с другими осенними фестивалями”, – сказал пресс-секретарь.
73-й Каннский кинофестиваль первоначально был запланирован с 12 по 23 мая.
Каннский кинофестиваль проходит ежегодно в конце мая в курортном городе Канны (Франция). Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) и является одним из старейших и самых престижных в мире.
- По мотивам второй части фильма “Добро пожаловать в Зомбилэнд”, трейлер которого был недавно представлен, будет создана компьютерная игра.