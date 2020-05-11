Каннский кинофестиваль проведет отбор фильмов в начале июня и конкурсные показы совместно с другими фестивалями, включая Венецианский, осенью.

Об этом сообщает издание Variety.

Кроме того, исключается возможность проведения кинофестиваля с участием зрителей и гостей.

“На сегодня привычный формат кажется сложным в организации, поэтому мы объявим о фильмах, которые прошли отбор, в начале июня”, – сказал пресс-секретарь фестиваля.

“Вместо виртуального фестиваля, Канны пройдут в сотрудничестве с другими осенними фестивалями”, – сказал пресс-секретарь.

73-й Каннский кинофестиваль первоначально был запланирован с 12 по 23 мая.

Каннский кинофестиваль проходит ежегодно в конце мая в курортном городе Канны (Франция). Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) и является одним из старейших и самых престижных в мире.