Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 4626 проголосували 299 народних депутатів.
Згідно із пояснювальною запискою, документ розроблявся “за участі військовослужбовців, а також військових капеланів, які є представниками різних конфесій з метою створення Служби військових капеланів, яка зможе здійснювати задоволення духовно-релігійних потреб особового складу з урахуванням поліконфесійності нашої держави”.
Метою законопроєкту є:
• створення Служби військового капеланства;
• законодавче закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців;
• визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій у рамках функціонування інституту військового капеланства.
Документом передбачено запровадження в законодавство України поняття Служби військового капеланства (з визначенням її структури, підпорядкування та загальної чисельності).
Пропонується визначити, що Служба військового капеланства – це окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що “створена з метою організації заходів задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців і членів їх сімей у мирний і воєнний час”.
Передбачено запровадження квот конфесійного представництва (відповідно до потреб особового складу ЗСУ з урахуванням поліконфесійності нашої держави).
Законопроєктом закріплюється статус військових капеланів як військовослужбовців, що надасть їм відповідні соціальні гарантії.
Встановлюються вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.
Пропонується створити Міжконфесійні ради з питань військового капеланства як дорадчі органи при Міністерстві оборони та Міністерстві внутрішніх справ України.
- У березні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким дозволяється призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації. Його вже підписав президент Володимир Зеленський.