В проекте Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что украшение в виде шляпы с главной елки страны уберут.

Об этом проинформировали на странице проекта в Facebook.

Шляпу, которая вместо традиционной звезды в этом году украшает главную елку страны, должны убрать накануне Дня Святого Николая.

“Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке!”, — говорится в сообщении.

Как известно, праздничное зажигания елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.

Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение встретило немало критики.

Теперь Folk Ukraine в комментариях одни живо критикуют за то, что не отстаивали свою позицию и решили убрать шляпу, а другие — за то, что замена неудачного декора могла обойтись немалых денег налогоплательщикам.

Тем, кто писал о том, что идея со шляпой им нравилась, Folk Ukraine отвечали благодарностью. А тех, кому она не нравился из-за возможного магического смысла, убеждали в том, что шляпа была только предметом декора.