Об этом проинформировали на странице проекта в Facebook.
Шляпу, которая вместо традиционной звезды в этом году украшает главную елку страны, должны убрать накануне Дня Святого Николая.
“Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда заменит волшебную шляпу на главной елке!”, — говорится в сообщении.
Как известно, праздничное зажигания елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря, в день Святого Николая, в 19:00.
Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение встретило немало критики.
Теперь Folk Ukraine в комментариях одни живо критикуют за то, что не отстаивали свою позицию и решили убрать шляпу, а другие — за то, что замена неудачного декора могла обойтись немалых денег налогоплательщикам.
Тем, кто писал о том, что идея со шляпой им нравилась, Folk Ukraine отвечали благодарностью. А тех, кому она не нравился из-за возможного магического смысла, убеждали в том, что шляпа была только предметом декора.
- Ранее в Folk Ukraine объяснили, что символизирует шляпу, который вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.