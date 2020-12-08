Об этом сообщает Nasdaq.

По данным издания, в понедельник, 7 декабря, акции компании выросли на 7,1%. Сейчас их стоимость зафиксирована на уровне 641 доллара. Кстати, акции Tesla растут 9 дней подряд.

Всего за 9 дней капитализация компании выросла на 100 млрд долларов.

Для сравнения, рыночная стоимость ближайшего конкурента Tesla – автомобильной компании Toyota – составляет 215 млрд долларов.

Акции компании в 2020 году выросли на рекордные 600%. Сейчас Tesla попала в список компаний, капитализация которых пересекла 600 млрд долларов. До этого в списке побывали 5 популярных компаний: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (владелец Google) и Microsoft.