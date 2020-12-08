Об этом сообщает Nasdaq.
По данным издания, в понедельник, 7 декабря, акции компании выросли на 7,1%. Сейчас их стоимость зафиксирована на уровне 641 доллара. Кстати, акции Tesla растут 9 дней подряд.
Всего за 9 дней капитализация компании выросла на 100 млрд долларов.
Для сравнения, рыночная стоимость ближайшего конкурента Tesla – автомобильной компании Toyota – составляет 215 млрд долларов.
Акции компании в 2020 году выросли на рекордные 600%. Сейчас Tesla попала в список компаний, капитализация которых пересекла 600 млрд долларов. До этого в списке побывали 5 популярных компаний: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (владелец Google) и Microsoft.
- В четверг, 3 декабря, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.
- Генеральный директор Tesla Илон Маск выставил на продажу свои дома в Калифорнии и одновременно расширяет деятельность в Техасе.