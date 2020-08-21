Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр был задержан на греческом острове Миконос после того, как стал участником драки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

27-летний футболист поехал в Грецию на отдых. Инцидент с его участием произошел в пятницу утром, 21 августа.

Известно, что между двумя группами туристов возникла драка возле одного из баров Миконоса. Ее участником стал Магуайр.

На место инцидента была вызвана полиция, но футболист и его компания попытались оказать сопротивление правоохранителям.

В итоге Магуайр и еще двое британцев были задержаны и доставлены в полицейский участок для дачи показаний.

В местной полиции сообщили, что “футболист оскорбил офицера, а затем ударил его”.

“Трое иностранцев в возрасте 27, 28 и 29 лет были арестованы сегодня (21 августа 2020 года) на Миконосе сотрудниками полиции. Против них открыто уголовное дело о насилии в отношении сотрудников полиции, неповиновении, телесных повреждениях, оскорблениях и попытке подкупа”, – проинформировали в греческой полиции, которую цитирует телеканал CNN.

“Трое иностранцев были доставлены в полицейский участок Миконоса, где по прибытии оказали решительное сопротивление, толкая и нанося удары полицейским. Затем один из задержанных попытался предложить деньги, чтобы процедура против них не была завершена”, – уточнили в полиции.

В “Манчестер Юнайтед” уже сообщили, что им известно об инциденте с участием Магуайра.

“Клуб осведомлен о предполагаемом инциденте с участием Магуайра на Миконосе прошлой ночью. Был установлен контакт с Гарри, и он полностью сотрудничает с властями Греции. На данный момент мы не будем делать никаких дальнейших заявлений”, – говорится в комментарии клуба, который есть в распоряжении журналистов.

Известно, что Магуайра и двоих других задержанных решили доставить на близлежащий остров Сирос.

Адвокат футболиста Константинос Даривас выразил уверенность, что его подзащитный “будет освобожден без каких-либо обвинений” в субботу, сообщает агентство ВВС.

СПРАВКА. Джейкоб Гарри Магуайр — английский футболист, центральный защитник национальной сборной Англии и капитан клуба “Манчестер Юнайтед”. В указанный клуб футболист перешел в августе 2019 года, подписав с ФК шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составила 80 млн фунтов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории.