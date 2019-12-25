Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак назвал "каплей в море" выплату "Нафтогазу" 2,9 миллиардов долларов в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража в сравнении с возможными рисками.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала “Россия-24”.

Он отметил, что сумма, о возвращении которой договорились стороны, крайне мала, в сравнении с теми потенциальными рисками и претензиями, которые могли бы быть к России со стороны Украины.

“Предусмотреть, насколько кто выиграл, я думаю, что ни Украина не может, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже состоявшегося, вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть и для России, и для Украины”, – сказал он.

Политик подчеркнул, что “эти суммы могли бы быть значительно больше”.

Также Козак считает, что ситуация вокруг газовых переговоров слишком “политизированная”.

Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.