Об этом он заявил в эфире российского телеканала “Россия-24”.
Он отметил, что сумма, о возвращении которой договорились стороны, крайне мала, в сравнении с теми потенциальными рисками и претензиями, которые могли бы быть к России со стороны Украины.
“Предусмотреть, насколько кто выиграл, я думаю, что ни Украина не может, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже состоявшегося, вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть и для России, и для Украины”, – сказал он.
Политик подчеркнул, что “эти суммы могли бы быть значительно больше”.
Также Козак считает, что ситуация вокруг газовых переговоров слишком “политизированная”.
Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.
- Также сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.