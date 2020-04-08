Об этом идет речь в статье для #Букв “Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”.
“Карантин для всей страны можно вводить только после объявления чрезвычайного положения”, – рассказал #Буквам управляющий партнер Адвокатского объединения “Донец и Партнеры”, адвокат Артем Донец.
По его словам, Кабинет Министров Украины может ввести карантин только по инициативе Министерства охраны здоровья и только по представлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко как главы санитарно-эпидемиологической службы, ликвидированной еще в 2017 году.
В то же время статья 40, пункт “й” закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” предусматривает только один случай, когда главный санитарный врач может подать обоснованное представление с предложением об установлении карантина: это введение режима чрезвычайного положения в Украине или в отдельных местностях.
Такой правовой режим запускается только указом президента Украины, который должна утвердить Верховная Рада.
Юрист практики корпоративного права адвокатского объединения KachuraLawyers Андрей Шульгин также сообщил #Буквам, что Кабмин может ввести карантин только после объявления чрезвычайного положения. По его словам, норма о карантине также содержится в статье 29 закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.
- Кабинет Министров Украины с 6 апреля ужесточил карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. #Буквы объясняли, что запрещено и разрешено украинцам.
- В Кабинете Министров “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.
- Власти Киева обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.