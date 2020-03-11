Об этом идет речь в статье The New York Times “Для итальянцев уклоняться от коронавируса стало азартной игрой”.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Италии самая высокая смертность от коронавируса после Китая: 631 случай смерти и не менее 10 тысяч инфицированных во всех 20 регионах страны.

Сейчас в Павии — небольшом город на севере Италии в регионе Ломбардия с населением в 75 тысяч человек, который является родиной известного математика и отца теории вероятности азартных Джероламо Кардано — как и во всей стране, карантин.

Журналисты The New Yokr Times пообщались с местными жителями о том, как им живется в условиях эпидемии коронавируса.

В одной из больниц в Павии лечат человека, известного, как “пациент один” — 38-летний спортсмен, который, как считается, распространил коронавирус в регионе Ломбардия.

Доктор Раффаэле Бруно, директор отдела инфекционных заболеваний в больнице Сан-Маттео в Павии, сказал, что они собирают данные, чтобы помочь зарубежным коллегам лучше понять, каковы ставки.

Работа павийца Кардано способствовала пониманию того, что результаты могут быть лучше оценены в игре с фиксированными правилами и параметрами, и поэтому риски могут быть лучше оценены. Но коронавирус не поддается таким банальным вычислениям — любые рутинные действия, как поход в магазин или прогулка с друзьями, может закончиться катастрофическими последствиями.

Кажущаяся случайной природа коронавируса вызывает тревогу, а растущее количество заболевших перегружает системы здравоохранения — больничных коек и средств индивидуальной защиты все время не хватает.

“Вы можете рассчитать шансы, когда у вас есть числа. Если у вас нет цифр, все гипотетически”, — отметил Фаусто Балданти, вирусолог из больницы Сан-Маттео в Павии.

По словам Балданти, ранее в больницах пытались отделять пациентов с коронавирусом от других, чтобы снизить уровень смертности. Эти жесткие меры в регионе Ломбардия сократили количество серьезных случаев заболевания, но количество вирусов в Италии продолжает расти.

Сейчас пациенты с коронавирусом забирают порядка 3/4 коек в отделениях интенсивной терапии. Вирусолог отметил, что из-за перегрузки системы здравоохранения, помощь оказывается непостоянно: в отделения интенсивной терапии поступает столько пациентов, что тех “кого нельзя вылечить, оставляют умирать” — их выписывают из больниц.

Всего на территории региона Ломбардии находится 851 отделение интенсивной терапии, более чем в половине от этого количества лечат пациентов с коронавирусом. Это, по мнению медиков, неизбежно приводит к повышению уровня смертности в стране.

“Когда система насыщается, уровень смертности резко возрастает. Вот почему так важно, чтобы люди оставались дома”, — подчеркнул исследователь общественного здравоохранения в Италии Нино Картабеллотта.

Несмотря на опасения медиков, местные жители не чувствуют, что сильно подвержены опасности.

“Независимо от того, насколько вы хороши, если вы получаете паршивые карты, вы проиграете. Независимо от того, сколько раз в день вы моете руки или сколько вы закрываете себя дома, если вам не повезет, вы получите это”, — сказала журналистам 21-летняя Джорджия Кассано на прошлой неделе, прежде чем Италия расширила свои ограничения для замедления распространения вируса.

Аналогичное мнение высказал господин Росси — историк математики, который преподает в местном университете.

“Кардано понял, что никогда не было уверенности, но можно поставить себя в такое положение, которое поможет снизить риск. В случае с коронавирусом это означает, что меры предосторожности против заражения способствуют только “улучшению параметров”. В конце концов, Кардано говорит, что самое большое преимущество, которое вы можете иметь в азартных играх, это вообще не играть”, — сказал он.

По словам психолога из Университета Павии Габриэле Занарди, первоначальная реакция правительства и сообщения в СМИ вызывали всплеск эмоций среди населения. Но последующие попытки успокоить граждан все же вызвали у них чувство безопасности.

“Сначала это казалось чумой, а теперь — простым гриппом. У некоторых людей была “психология неуязвимости”, которая привела их к сопротивлению против мер предосторожности. Они ищут контроль над тем, что не контролируется. Это как азартные игры”, — подчеркнул он.