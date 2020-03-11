Об этом сообщила в Facebook заместитель начальника коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Наталья Макогон.
Как сообщалось ранее, с 12 марта, в столице будет введен карантин. В частности, ограничен учебный процесс и проведение массовых мероприятий.
В то же время столичный метрополитен продолжает работу в обычном режиме. Для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса COVID-19 и других заболеваний, еще в январе был введен режим усиленной дезинфекции.
“Это бывает каждый год, потому метро готово. Дезинфекция проводится 2 раза в день на станциях (пол, поручни эскалаторов, кассовые окна, ручки дверей). Дезинфекция поездов — перед выдачей на линию в депо. Средство для дезинфекции “Тентамин”, “Тентамин+”, — рассказала Макогон.
По словам чиновницы, особо внимание уделяется вопросу безопасности сотрудников метро. Введен масочный режим и осмотр врача перед сменой.
“Работникам, которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Машинисты проходят осмотр перед сменой, при ухудшении самочувствия все остальные работники должны сообщить”, — добавила она.
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