Метро в Киеве работает в обычном режиме. Для предотвращения распространения коронавируса и других заболеваний введен режим усиленной дезинфекции.

Об этом сообщила в Facebook заместитель начальника коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Наталья Макогон.

Как сообщалось ранее, с 12 марта, в столице будет введен карантин. В частности, ограничен учебный процесс и проведение массовых мероприятий.

В то же время столичный метрополитен продолжает работу в обычном режиме. Для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса COVID-19 и других заболеваний, еще в январе был введен режим усиленной дезинфекции.

“Это бывает каждый год, потому метро готово. Дезинфекция проводится 2 раза в день на станциях (пол, поручни эскалаторов, кассовые окна, ручки дверей). Дезинфекция поездов — перед выдачей на линию в депо. Средство для дезинфекции “Тентамин”, “Тентамин+”, — рассказала Макогон.

По словам чиновницы, особо внимание уделяется вопросу безопасности сотрудников метро. Введен масочный режим и осмотр врача перед сменой.

“Работникам, которые непосредственно контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Машинисты проходят осмотр перед сменой, при ухудшении самочувствия все остальные работники должны сообщить”, — добавила она.