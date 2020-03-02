Для американцев с низким уровнем дохода очень сложно позволить себе оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Не пойти на работу, если заболели. Обратиться к врачу. Использовать отдельную ванную комнату. Быть готовыми к закрытию школ и к работе на дому. Это меры, которые Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали для сдерживания вспышки коронавируса в Соединенных Штатах.

Это могут себе позволить люди с высокими доходами, но не работники сферы услуг, розничной торговли, ухода за детьми и так далее. Они гораздо реже имеют оплачиваемые больничные дни, возможность работать удаленно или медицинскую страховку, предоставляемую работодателем.

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И именно это может нивелировать усилия правительства по сдерживанию вируса.

Большая часть работников не может оставаться дома, и многие из них работают в таких местах, где постоянно контактируют с огромным количеством людей. То есть подвергаются риску население с низкими доходами.

33-летняя Порша Грин (Portia Green) – работница ресторана в Нью-Йорке.

У нее нет оплачиваемого отпуска по болезни или медицинской страховки. Если бы школы были закрыты, она, будучи одинокой матерью, не смогла бы позволить нанять кого-то для ухода за детьми. По ее словам, выходной – это потеря около 100 долларов.

По ее словам, рестораны, в которых она работала, зачастую недоукомплектованы, чтобы без проблем вызывать на смену резервных рабочих.

Самое большое неравенство между работниками в США – это доступ к медицинскому обслуживанию: в стране около 27,5 миллионов человек не имеют какой-либо формы медицинского страхования. Это снижает вероятность того, что они обратятся за медицинской помощью, когда заболеют. У незастрахованых непропорционально низкий доход.

Работники также имеют неравный доступ к удаленной работе. Правительство рекомендовало, чтобы люди работали из дома во время вспышки коронавируса, но только 29 % американских рабочих могут делать это, согласно данным Министерства труда. Скорее всего, это люди с высшим образованием и высокой зарплатой.

В среднем 35 % людей с высоким уровнем доходов и 8 % самых малоимущих могут работать дома. Работать на дому могут руководители и специалисты, а работники сферы услуг и строительства – маловероятно. Почти половина работников с высшим образованием могут выполнять часть своей работы на дому, и треть работников с профессионально-техническим образованием.

Для многих работников остаться дома означает выбирать между пребыванием дома и получением оплаты.

По данным Министерства труда, четверть работников не имеют доступа к оплачиваемым больничным дням: две трети самых малообеспеченных, а всего 6 % самых высокооплачиваемых.

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