В связи с распространением коронавируса COVID-19 правительства многих стран ввели карантин, который среди прочего предусматривает отмену массовых мероприятий. Но театры и оперы не захотели своих поклонников оставлять без любимых спектаклей. Поэтому все желающие могут онлайн посмотреть пьесы, балет и другие представления.

#Буквы разузнали, какие театры и оперетты перешли временно в онлайн.

Metropolitan Opera (Метрополитен-опера)

Это ведущий театр США, один из центров мировой музыкальной культуры.

Так, Met запускает “Nightly Met Opera Streams”, бесплатную серию выступлений в прямом эфире в HD.

Трансляции Метрополитен-опера начала с понедельника, 16 марта. Первым был спектакль 2010 года “Кармен” из Бизе под управлением канадского дирижера Янника Незе-Сегена с Элиной Гаранча в главной роли и Роберто Алагной в роли Дона Хосе.

Все трансляции будут начинаться с 19:30 по восточному поясному времени (01:30 по Киеву) и будут доступны на домашней странице metopera.org в течение 20 часов.

С афишей оперы можно ознакомиться по ссылке.

Венская опера

Венская опера закрыта на карантин минимум до 2 апреля, но каждый вечер транслирует бесплатные спектакли онлайн.

Трансляции начинаются в 17:00 или 19:00 (18:00 и 20:00 по Киеву), записи будут доступны на сайте в течение 24 часов.

Смотреть трансляции можно после бесплатной онлайн-регистрации на сайте оперы.

Опера Гарнье

С 17 марта Парижская опера начала бесплатно транслировать на официальном сайте, а также платформе Culturebox свой репертуар.

Трансляции будут проходить каждый вечер в 19:30 по французскому времени (или 20:30 по Киеву).

Стоит отметить, что до 10 апреля здесь должна была идти опера “Манон”, поэтому она есть в онлайн-трансляции. Также покажут оперу “Дон Жуан” и балет “Le Lac des Cygnes”, со следующей неделе будет новое расписание.

Национальный театр имени Ивана Франко

Посмотреть представления Национального театра им. Ивана Франко также можно онлайн.

17 марта показали представление “Лев і левиця” И. Коваль (режиссер С. Моисеев), 2007.

20 марта – “В степах України”.

23 марта – “Касандра” Леси Украинки.

26 марта – “Крила. Вечір з Богданом”, юбилейный вечер по случаю 75-летия со дня рождения Богдана Ступки, 2016.

29 марта – “Цар Едіп” Софокла (режиссер Р. Стуруа), 2004.

31 марта – “Украдене щастя” И. Франко (режиссер Г. Юра), 1940.

По традиции начало спектаклей в 19:00, ссылки на трансляцию появляться на Facebook-странице в 18:55.

Кроме спектаклей, планируется показать бенефисы и передачи об актерах и режиссерах театра Франко. Об этом будет объявлено отдельно.

Ссылка на канал трансляции.

Национальная оперетта Украины

На сайте оперетты отмечается, что из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 правительство остановило работу театров по всей стране.

“Однако мы не можем оставить наших дорогих поклонников без спектаклей и концертов любимого театра”, – отмечается в сообщении.

Поэтому руководство театра приняло решение о марафона online-трансляций на YouTube-канале KievOperetta.

График трансляций:

19 марта — концерт “Шедеври барокової музики “Веніціанська ніч”;

21 марта — мюзикл “Скрипаль на даху”, муз. Дж.Бока;

23 марта — концерт “Штраус в опереті”;

25 марта — оперета “Графиня Маріца”, муз. І. Кальмана;

27 марта — концерт “Музика з кінофільмів»;

29 марта — мюзикл “Sugar, або В джазі тільки дівчата», муз. Дж. Стайна;

31 марта — концерт “Світові мюзикли. Найкраще!”;

2 марта — мюзикл “Сімейка Аддамсів”, муз. Е.Ліппа.

Начало — в 19:00.

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой

Лучшие оперы и балеты зрители смогут увидеть онлайн на YouTube-канале Львовской Национальной Оперы.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье один из спектаклей из репертуара театра будет доступен для просмотра в течение суток.