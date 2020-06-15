Кабинет Министров готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Президента.

По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.

“Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации” – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киев и десять областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина; во всех этих регионах превышен показатель инцидентности – количество новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения.