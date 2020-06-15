Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Президента.
По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.
“Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации” – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Киев и десять областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина; во всех этих регионах превышен показатель инцидентности – количество новых случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения.
- По состоянию на 15 июня, в мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 7 млн 997 тыс. 060 человек.
- По состоянию на 14 июня Киев и десять областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных ограничений.