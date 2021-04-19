Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці зазначають, що вночі з 18 на 19 квітня побачили у соціальних мережах інформацію про те, що депутат Верховної Ради влаштував вечірку під час карантину. Поліція виїхала за адресою для з’ясування обставин.
Зараз правоохоронці спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії. Перевірка триває.
Справу відкрили за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу. Винуватцям загрожує штраф від 51 до 153 тисяч гривень, арешт до 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.
У ЗМІ та соцмережах публікують фотографії, на яких видно народного депутата з фракції партії “Слуга народу” Миколу Тищенка з дружиною в оточенні святково одягнених людей.
На кадрах видно, що персонал обслуговування перебував у масках, а гості – ні.
Видання LIGA.net з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах повідомляє, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.
Фото: big kyiv
Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів, готелів у будь-який час доби, крім ранкового.
Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
Що відомо про Тищенка?
Микола Тищенко до приходу у Верховну Раду був телеведучим і ресторатором. Він не приховує, що є кумом голови Офісу Зеленського Андрія Єрмака та обіймає посаду заступника голови фракції “Слуги народу” та заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
У квітні Тищенко примудрився потрапити щонайменше у три медіаскандали. Вони були пов’язані, серед іншого, з тим, що ЗМІ стало відомо, що ресторан Тищенка “Велюр” продовжував роботу для народних депутатів і бізнесменів. Тоді в ОПУ заявили, що Зеленський провів “жорстку розмову” з Тищенком, але нардеп це заперечував.
Колеги Тищенка в партії були впевнені, що всьому виною київські розбірки за владу. Детальніше про це читайте в матеріалі #Букв.
- До того ж Тищенко був одним з 5 кандидатів на мери Києва від “Слуги народу”. Фракція провела праймеріз у липні, перемогу здобула Ірина Верещук.
- Перед праймеріз, у червні, Тищенко розмістив по Києву свої передвиборчі банери, хоча президент Володимир Зеленський заборонив.
- В середині червня стало відомо, що народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу“ Тищенко очолив Київську міську організацію партії “Слуга народу“.