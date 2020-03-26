Во Всемирной организации охраны здоровья считают, что остановить распространение коронавируса COVID-19 не выйдет только карантинными ограничительными мерами.

Об этом рассказал исполнительный директор ВООЗ Майк Раян, сообщает “Голос Америки”.

По его мнению, государствам потребуются дополнительные меры по охране здоровья населения, чтобы избежать повторной вспышки коронавируса.

“На чем мы на самом деле должны сосредоточиться – это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты”, – рассказал Раян.

По словам специалиста, если сейчас не предпринимать серьезных мер, то сегодняшние ограничения на передвижения между государствами будут отменены и угроза новой вспышки повысится снова.

“Как только мы приостановим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу”, – пояснил он.

Также на вопрос о том, когда будет доступна вакцина против коронавируса, специалист ответил, что это реально не менее чем через год.