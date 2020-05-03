Карантин один для всех: мэр Ивано-Франковска поддержал черкасского коллегу

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.

Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.

“Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда заграницу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных”, – подчеркнул Марцинкив.

Ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и напомнил ему о его предвыборных обещаниях.