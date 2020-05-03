Карантин один для всех: мэр Ивано-Франковска поддержал черкасского коллегу

Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.
“Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда заграницу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных”, – подчеркнул Марцинкив.
Ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и напомнил ему о его предвыборных обещаниях.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей попыткой заработать политический рейтинг.
- Напомним, что полиция открыла уголовное производство в отношении городских властей Черкасс, которые решили досрочно ослабить карантинные ограничения в городе.
- Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов угрожал ему из-за досрочного ослабления карантина в городе.
- Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал правительство и Президента смягчить карантин.