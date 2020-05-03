Covid-19 Украина

обновлено 03.05.2020 в 18:01

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Карантин один для всех: мэр Ивано-Франковска поддержал черкасского коллегу

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, который ранее обнародовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно соблюдения карантина.

Воскресенье, 3 мая 2020, 11:59

Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook.

“Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда заграницу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных”, – подчеркнул Марцинкив.

Ранее городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и напомнил ему о его предвыборных обещаниях.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей  попыткой заработать политический рейтинг.

Теги: Черкассы, Бондаренко, ИваноФранковск

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