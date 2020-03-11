Об этом идет речь в авторской колонке юриста компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислава Сачка.
Он пояснил, что необходимо разделять понятия карантина, изоляции и обязательной госпитализации.
Такие меры предусмотрены Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.
Принудительная изоляция может применяться только к больным туберкулезом и людей с психическими расстройствами.
Карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров и обязателен для выполнения всеми гражданами, которые находятся на той территории, на которой введен карантин.
Обязательная госпитализация распространяется на больных особо опасными инфекциями, а также с симптомами этих инфекций.
Госпитализировать в изолятор могут тех, у кого был достоверно установленный контакт с больным опасным инфекционным заболеванием.
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