Карантин в отношении конкретного заболевания, в частности коронавируса, устанавливается и отменяется Кабинетом Министров и обязателен к выполнению всеми людьми.

Об этом идет речь в авторской колонке юриста компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислава Сачка.

Он пояснил, что необходимо разделять понятия карантина, изоляции и обязательной госпитализации.

Такие меры предусмотрены Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.

Принудительная изоляция может применяться только к больным туберкулезом и людей с психическими расстройствами.

Карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров и обязателен для выполнения всеми гражданами, которые находятся на той территории, на которой введен карантин.

Обязательная госпитализация распространяется на больных особо опасными инфекциями, а также с симптомами этих инфекций.

Госпитализировать в изолятор могут тех, у кого был достоверно установленный контакт с больным опасным инфекционным заболеванием.