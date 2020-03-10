Юрист компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Ростислав Сачок объяснил, какая разница между карантином и изоляцией во время распространения инфекционных заболеваний.

Об этом он заявил в комментарии #Буквам.

Какими нормами регулируются вопросы ограничительных мер в отношении инфицированных и передвижения транспортом во время распространения инфекционных заболеваний?

Понятие карантин регулируется Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” и предусматривает административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней. Общее понятие изоляции действующим законодательством Украины не закреплено, однако предусмотрено в законодательных актах по отдельным болезням.

“Изоляция – это отделение от окружающих лица, имеющего определенную заразную форму болезни, с целью предотвращения передачи инфекции другим лицам, оказания медицинской помощи и осуществления контроля за соблюдением противоэпидемического режима этим лицом”, – пояснил Сачок.

Основная разница между карантином и изоляцией

Карантин применяется к отдельной территориальной единицы для осуществления профилактических и других мероприятий, и немного временно ущемляет права граждан, которые не болеют.

Изоляция – это именно процесс, который применяется к лицу, которое имеет определенную заразную форму болезни, для уменьшения рисков передачи инфекции здоровым лицам, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни и, соответственно, с целью обеспечения для больного человека стационарного контроля и предоставления специальной медицинской помощи.

Во время карантина устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них, определяются границы территории карантина, за которые покинуть территорию до отмены карантина могут только лица, предъявившие справку, дающую право на выезд за пределы территории карантина, утверждаются необходимые профилактические, ограничительные противоэпидемические и другие мероприятия, их исполнители и сроки проведения.

Карантин устанавливается на период, который необходим для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. На этот период могут меняться режимы работы предприятий, учреждений, организаций, вноситься другие необходимые изменения по условиям их производственной и другой деятельности.

Кто в Украине ответственный за осуществление этих мероприятий?

Юрист пояснил, что ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению соответствующего главного государственного санитарного врача в случае, когда возникла вспышка инфекционной болезни или ситуации неблагополучная эпидемическая ситуация, угрожающая распространением инфекционных болезней – ст. 32 ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней”.

“Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в условиях карантина имеют право устанавливать особый режим въезда на территорию карантина и выезда из нее граждан и транспортных средств, а в случае необходимости – проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов”, – отметил Сачок.

Как ограничиваются права человека во время распространения инфекционных заболеваний?

Юрист пояснил, что принудительная изоляция применяется только к больным туберкулезом, которые представляют значительную опасность для окружающих и отказываются от лечения, а также к лицам с психическими расстройствами. В свою очередь, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины и является обязательным для выполнения всем лицам, находящихся на территории по которой принято решение о его установке.

“Также существует такое понятие как обязательная госпитализация. Учитывая угрозу распространения коронавируса вопрос обязательной госпитализации является очень актуальным на сегодняшний день. Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” предусмотрено, что обязательной госпитализации в специализированные больницы подлежат больные на особо опасные и опасные инфекционные болезни, а также лица с симптомами таких заболеваний. Лица, которые, находясь на территории карантина, имели достоверно установленные контакты с больным на особенно опасную инфекционную болезнь, подлежат госпитализации в изолятор”, – рассказал Сачок.

Он отметил, что процедура обязательной госпитализации лиц больных на коронавирус, или на любые другие опасные инфекционные болезни, ответственность за уклонение от обязательного медицинского осмотра и обязательной госпитализации, действующим законодательством не предусмотрена.

“Поэтому актуальными и неурегулированными на сегодня являются вопросы: к кому обращаться, если усматривается, что лицо имеет особо опасную инфекционную болезнь: как принудительно заставить человека, который отказывается проходить медицинское освидетельствование и избегает госпитализации, какую ответственность и вообще будет ли нести ответственность лицо, которое имеет особо опасную инфекционную болезнь и отказывается от госпитализации в изолятор. Ответы на данные вопросы предусмотрены для лиц больных туберкулезом. Только по данной болезни по решению суда возможно принимать принудительную госпитализацию”, – резюмировал юрист.