Видео Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.
“Карантин, так карантин”, – говорится в подписи к видео.
Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують.
Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020
Вход в ресторан заложили бетонными блоками и залили монтажной пеной. А на витринах ресторана краской написали: “Закон один для всех”.
“Это дорогое гламурное говно “Велюр” они открывают для себя… Фермеры не могут огурцы продать за копейки, а эта сволочь, которая называет себя “слугами”, жирует. А люди должны голодать. Потому что денег нет. Карантин, так карантин. Для всех”, – заявил Ляшко.
- Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Позже в ресторан “слуги” Тищенко с проверкой пришла полиция.