Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко в сопровождении группы лиц замуровал вход в ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Тищенко.

Видео Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook.

“Карантин, так карантин”, – говорится в подписи к видео.

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують. Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020

Вход в ресторан заложили бетонными блоками и залили монтажной пеной. А на витринах ресторана краской написали: “Закон один для всех”.

“Это дорогое гламурное говно “Велюр” они открывают для себя… Фермеры не могут огурцы продать за копейки, а эта сволочь, которая называет себя “слугами”, жирует. А люди должны голодать. Потому что денег нет. Карантин, так карантин. Для всех”, – заявил Ляшко.