Соответствующие пояснения к новым ограничениям опубликовал премьер Денис Шмыгаль.
Согласно разъяснению относительно новых ограничительных мер, на период карантина посещение парков скверов отдыха лесопарковых и прибрежных зон запрещается.
Это разрешается только в случае если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.
Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.
Что касается церквей, то в период карантина они не закрываются, однако массовые религиозные мероприятия запрещены.
Правительство призывает всех украинцев оставаться дома.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
- В субботу, 4 апреля, во Львове полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке, нарушая тем самым карантин.
- Ранее в городе Вишневое, что под Киевом, правоохранители составили административные протоколы на продавцов кофе. За нарушение правил карантина им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
- В Киеве 5 нарушителям карантина были выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.