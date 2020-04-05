С понедельника украинцам запрещено находиться в парках, скверах, лесных зонах, но при этом церкви остаются открытыми для посещения.

Соответствующие пояснения к новым ограничениям опубликовал премьер Денис Шмыгаль.

Согласно разъяснению относительно новых ограничительных мер, на период карантина посещение парков скверов отдыха лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Это разрешается только в случае если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

Гулять вокруг дома не запрещено, но на это действуют другие ограничения – нельзя передвигаться группами более двух лиц.

Что касается церквей, то в период карантина они не закрываются, однако массовые религиозные мероприятия запрещены.

Правительство призывает всех украинцев оставаться дома.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.