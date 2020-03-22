Новые карантинные меры были утверждены 21 марта на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Так, с 23 марта пассажирский транспорт столицы будет перевозить только работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города (медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях).
Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального билета для проезда, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты – медицинской маски.
В каждой единице транспорта, который будет курсировать по определенным маршрутам, должны будут находиться как минимум два сотрудника полиции и как минимум один сотрудник Муниципальной стражи.
В их обязанности будет входить проверка документов у пассажиров и наличия масок.
Такие меры будут действовать “до улучшения эпидемической ситуации”.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.