С 23 марта в общественном транспорте Киева будут дежурить полицейские, которые будут проверять наличие пропусков и медицинских масок у работников критической инфраструктуры столицы.

Новые карантинные меры были утверждены 21 марта на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Так, с 23 марта пассажирский транспорт столицы будет перевозить только работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города (медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях).

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального билета для проезда, удостоверения личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты – медицинской маски.

В каждой единице транспорта, который будет курсировать по определенным маршрутам, должны будут находиться как минимум два сотрудника полиции и как минимум один сотрудник Муниципальной стражи.

В их обязанности будет входить проверка документов у пассажиров и наличия масок.

Такие меры будут действовать “до улучшения эпидемической ситуации”.