Карантин в Украине демократичный, никого не бьют — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантинные меры, введенные в стране, "демократичные" и "не жесткие", ведь никого не бьют.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Те меры карантина, которые ввело государство, — не жесткие. Пока что. Пока что не жесткие. Я уверен, что у нас очень демократичные, никто не заваривает двери, никто никого не бьет, не загоняет домой силой”, — заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что в Одессе двое полицейских применили силу к местному предпринимателю, владельцу торговой точки, якобы за нарушение им карантина.

Этот инцидент был не единственным за время карантина.