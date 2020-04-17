Covid-19 Украина

обновлено 17.04.2020 в 22:02

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Карантин в Украине демократичный, никого не бьют — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантинные меры, введенные в стране, "демократичные" и "не жесткие", ведь никого не бьют.

Пятница, 17 апреля 2020, 21:47

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Те меры карантина, которые ввело государство, — не жесткие. Пока что. Пока что не жесткие. Я уверен, что у нас очень демократичные, никто не заваривает двери, никто никого не бьет, не загоняет домой силой”, — заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что в Одессе двое полицейских применили силу к местному предпринимателю, владельцу торговой точки, якобы за нарушение им карантина.

Этот инцидент был не единственным за время карантина.

Теги: Владимир Зеленский, демократы, карантин

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