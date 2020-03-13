Решение было принято сегодня на внеочередном заседании Правительства, сообщает пресс-служба КМУ.
С соответствующей инициативой выступил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Введение онлайн-заседаний Кабмина осуществляется “с целью ограничения собраний людей в период распространения коронавирусной инфекции”.
“Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы Правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета Министров Украины и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены Правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут участвовать в принятии решений онлайн”, – отметил Федоров.
Это предложение было принято с доработкой в двухдневный срок.
(На видео – с 15:40 и 46:00)
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