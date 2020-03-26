Об этом сообщила сегодня во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
“Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов будет отменена. Соответствующий указ готовим в Министерстве образования”, – отметила она.
Мандзий уточнила, что если до мая карантин закончится, то ученики в мае и июне смогут наверстать и пройти тот материал, который сейчас осваивают в дистанционном режиме.
При этом она не исключила, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре (уже в новом учебном году).
“Если мы не вернемся за школьные парты в этом учебном году, то в сентябре будет предусмотрено время и возможность поработать с учениками над теми темами, над которыми они сейчас работают дистанционно. И поэтому учебный год 2020-21 годов завершится 1 июля”, – объяснила Мандзий.
Підсумки трансляції т.в.о. Міністра освіти і науки Любомири Мандзій
🔴 Підсумки трансляції.
Т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy розповідає про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину.
Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 26 березня 2020 р.
- Накануне Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
- Учебный год в украинских школах завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством, но не для выпускников 11-х классов.
- Сроки вступительной кампании для абитуриентов в 2020 году могут быть смещены: все зависит от того, когда завершится карантин в Украине. В МОН представили два сценария развития событий (завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании).