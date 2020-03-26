Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.

Об этом сообщила сегодня во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов будет отменена. Соответствующий указ готовим в Министерстве образования”, – отметила она.

Мандзий уточнила, что если до мая карантин закончится, то ученики в мае и июне смогут наверстать и пройти тот материал, который сейчас осваивают в дистанционном режиме.

При этом она не исключила, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре (уже в новом учебном году).

“Если мы не вернемся за школьные парты в этом учебном году, то в сентябре будет предусмотрено время и возможность поработать с учениками над теми темами, над которыми они сейчас работают дистанционно. И поэтому учебный год 2020-21 годов завершится 1 июля”, – объяснила Мандзий.

Підсумки трансляції т.в.о. Міністра освіти і науки Любомири Мандзій 🔴 Підсумки трансляції. Т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy розповідає про закінчення навчального року, цьогорічне ЗНО, вступну кампанію і роботу шкіл в період карантину. Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 26 березня 2020 р.