Документ опубликован на сайте Кабмина.
Согласно со статьей 29 закона “О защите населения от инфекционных заболеваний” и с целью предотвращения на территории Украины коронавирусной инфекции, с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, правительство постановило:
1. Установить с 12 марта до 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив:
посещение учреждений образования теми, кто его получает;
проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей.
2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственной администрации вместе с органами местного самоуправления обеспечить:
организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
представление каждый день Министерству здравоохранения информации об осуществлении мер относительно предотвращения распространения коронавируса для ее обобщения и информирования Кабинета министров.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.