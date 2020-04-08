Об этом он заявил во время заседания Правительства, сообщают #Буквы.
“В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, будет продлен до начала мая месяца”, – сказал Шмыгаль.
Он также уточнил, что отдельно будут отработаны пункты относительно масочного режима и социальной дистанции.
Кроме того, премьер отметил, что ослабление режима будет происходить при снижении динамики заболеваемости.
В частности, в мае в условиях положительной динамики, планируется запустить экономику Украины по определенному плану, о котором будет дополнительно сообщено.
“Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях”, – пояснил глава правительства.
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев. Это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.