Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантинные меры, вероятно, продлят до начала мая.

Об этом он заявил во время заседания Правительства, сообщают #Буквы.

“В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, будет продлен до начала мая месяца”, – сказал Шмыгаль.

Он также уточнил, что отдельно будут отработаны пункты относительно масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, премьер отметил, что ослабление режима будет происходить при снижении динамики заболеваемости.

В частности, в мае в условиях положительной динамики, планируется запустить экономику Украины по определенному плану, о котором будет дополнительно сообщено.

“Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях”, – пояснил глава правительства.