Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.

Об этом рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

“У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать”, – пояснил глава МОЗ.

Кроме того, по его словам, министерство предлагает внести коррективы в правила адаптивного карантина.