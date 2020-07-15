Об этом рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов в интервью РБК-Украина.
“У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать”, – пояснил глава МОЗ.
Кроме того, по его словам, министерство предлагает внести коррективы в правила адаптивного карантина.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.