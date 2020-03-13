Правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска из-за коронавируса, но те, через которые проходит наибольшее количество товаров, продолжат работу.

Об этом сообщил в Facebook Глава таможенной службы Максим Нефьодов.

Как сообщалось ранее, 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что правительство намерено закрыть 170 из 219 пунктов пропуска на границах.

Нефьодов отметил, что все еще неизвестно, какие именно пункты пропуска будут закрыты.

“Вместе с тем, Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень ПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины”, — подчеркнул он.

Нефьодов заверил, что те пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше. Также, по его словам, закрытие части пунктов пропуска не повлияет на оформление таможенных деклараций.

“Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП “Шегини”, сможет заехать/выехать на ПП “Краковец” Галицкой таможни”, — подчеркнул он.

Также глава таможенной службы сообщил, что все пункты пропуска все еще работают в штатном режиме. При этом Нефьодов подчеркнул, что уже сейчас таможенная служба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

“Кроме того, обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы. Поэтому целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другие страны в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями. Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо идти на главные ЧП в пределах одной таможни”, — подытожил он.