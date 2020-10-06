Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что усиление карантина в Украине возможно, но в возвращении к полному локдауну нет необходимости.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам министра, МОЗ будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости от эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. Сейчас этот показатель на уровне 45%.

“Для нас основным показателем является способность медицинской системы оказывать помощь больным. Общее количество коек, которые сегодня отведены на лечение, составляет около 37 тыпо стране. И в больницах сегодня с COVID-19 или с подозрением на него утром 16 645 человек . Понятно, что если и дальше будет увеличиваться такими темпами [количество госпитализированы], а за прошедшую неделю это плюс 2,5 тысячи человек, которые одновременно находятся в больницах, и мы выйдем на более чем 60% [заполненности коек], то мы будем предлагать бездействовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны”, — сказал он.

При этом Степанов отметил, что усиленный карантин не будет таким, как весной.

“Когда мы говорим о более жесткие ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что локдаун надо делать, но в то же время введение ограничений, которые разорвут цепь передачи болезни, это может быть”, — добавил он.