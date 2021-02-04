Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации “Глобальный обзор экономики Украины”.

“Карантин будем продолжать до 30 апреля, но … скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме”, – отметил премьер.

По его словам, условия карантина могут меняться – может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

“Мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом. И ожидаем победу в этом году, но апрель – это такой показатель того, как мы будем двигаться дальше”, – сказал Денис Шмыгаль.