Об этом сообщает местное издание The Art Newspaper.

Власти города запретили местным жителям выходить из квартир и домов без особой необходимости. В связи с этим, активная жизнедеятельность прекратилась. На улице нет пешеходов, движение по каналам не осуществляется, туристов нет.

В связи с этим, на открытых площадях, где раньше было много людей, пусто; на улицах фактически нет мусора, а в каналах плавают лебеди и можно рассмотреть рыбок.

Giorni di acqua calma i prossimi, acqua trasparente, acqua per remi e animali da canali e da barene, giorni per riflettere su come aiutare la laguna nel nostro quotidiano. #Venice #nature #urbanwildlife #birdwatching #clearwater #beauty #sostenibilità #sustainability #water pic.twitter.com/EuPkJPPo7k

— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 8, 2020