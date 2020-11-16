Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, с исками в ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.
Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет Министров Украины.
“Истцы просят суд отменить дополнительные карантинные ограничения с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые правительство ввело до 30 ноября”, – говорится в сообщении.
Они отмечают, что такие ограничения несут негативное влияние на учреждения культуры и приведут к потерям около половины доходов за выходные.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
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- Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
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