В Окружной административный суд Киева поступили три иска по обжалованию введенного Правительством карантина выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, с исками в ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет Министров Украины.

“Истцы просят суд отменить дополнительные карантинные ограничения с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые правительство ввело до 30 ноября”, – говорится в сообщении.

Они отмечают, что такие ограничения несут негативное влияние на учреждения культуры и приведут к потерям около половины доходов за выходные.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.