Министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что Кабинет Министров может ввести карантин выходного дня на следующей неделе.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

МОЗ будет предлагать усиления определенных карантинных мероприятий. Речь идет о так называемом “карантине выходного дня”.

“Мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны. Ни на две недели, ни на три. Именно поэтому наше предложение будет – делать жесткий карантин именно на выходные дни – суббота и воскресенье”, – сказал Степанов.

Он объяснил, что ограничения не коснутся работы элементов критической инфраструктуры.

“Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины, аптеки и, конечно, транспорт. То, что касается критической инфраструктуры. Все остальные чтобы в выходные дни не работали”, – добавил он.

Такой шаг, по словам Степанова, позволит прервать цепь передачи болезни, поскольку люди будут меньше общаться и контактировать.

Глава МОЗ отметил, что о введении таких мер на выходных 7-8 ноября речи не идет. Он предположил, что введение ограничений возможно уже на следующей неделе.