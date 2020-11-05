Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
МОЗ будет предлагать усиления определенных карантинных мероприятий. Речь идет о так называемом “карантине выходного дня”.
“Мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны. Ни на две недели, ни на три. Именно поэтому наше предложение будет – делать жесткий карантин именно на выходные дни – суббота и воскресенье”, – сказал Степанов.
Он объяснил, что ограничения не коснутся работы элементов критической инфраструктуры.
“Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины, аптеки и, конечно, транспорт. То, что касается критической инфраструктуры. Все остальные чтобы в выходные дни не работали”, – добавил он.
Такой шаг, по словам Степанова, позволит прервать цепь передачи болезни, поскольку люди будут меньше общаться и контактировать.
Глава МОЗ отметил, что о введении таких мер на выходных 7-8 ноября речи не идет. Он предположил, что введение ограничений возможно уже на следующей неделе.
- Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству усилить карантин, запретив развлечения в ТРЦ, бассейны и концерты.
- Одновременно в МОЗ предлагают разрешить работу детсадов и начальных классов школ в “красной” зоне карантина.
- Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом уже почти достигает 10 тысяч. 5 ноября было установлено два рекорда – подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавируса и 8 тысяч выздоровлений.