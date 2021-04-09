Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрела установленный уровень эпидемической опасности для двух областей.

Об этом сообщил министр правительства Олег Немчинов.

Так, во время внеочередного заседание 9 апреля комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение:

установить с 11 апреля 2021 “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красной” зоны; до этого регион находился в “оранжевой” зоне;

и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красной” зоны; до этого регион находился в “оранжевой” зоне; отменить с 10 апреля 2021 “красный” уровень эпидемической опасности территории Ивано-Франковской области; таким образом, регион попадает в “желтую” зону.

Напомним, о возможном ослаблении карантина в Ивано-Франковской области накануне сообщал глава МОЗ Максим Степанов. Регион попал в “красную” зоны одним из первых.

Между тем местные власти Харькова, понимая, что эпидемическая ситуация осложняется, с целью обойти попадание в “красную” зону решила усилить карантин в городе с 10 апреля.

О том, какие ограничения действуют в той или иной зоне — в материале.

Карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

По состоянию на сейчас только Херсонская область находится в “желтой” зоне. Волынская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая область — в “оранжевой”. Остальные — в “красной”.

5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

При этом в Министерстве охраны здоровья ожидали очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.