Столица Украины опустела на время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщают #Буквы.

Началась третья неделя карантина и редко, где можно увидеть пешеходов. Люди передвигаются на автомобилях, но трафик значительно сократился.

В районе Майдана Незалежности, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы, где в обычные дни, многолюдно, сегодня можно заметить лишь десятки прохожих.

На подоле в районе станции метро “Контрактовая площадь” колесо обзора замерло, ожидая туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей.

В районе станции метро “Площадь Льва Толстого”, в парке им. Т.Г. Шевченко некоторые выгуливают домашних животных и выходят на пробежку.

Однако, большинство киевлян придерживаются карантинных мер и остаются дома. Так город отдыхает от башенного ритма жизни, который, как правило, задают киевляне и гости столицы, накапливая энергию на будущее.

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