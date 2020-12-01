В 2020 году весь мир парализовала пандемия коронавируса. Многие страны впервые в своей истории закрыли границы и ограничили поток туристов. Многие до сих пор не знают, где можно безопасно отдохнуть за границей, и какие ограничения действуют в той или иной стране.

Для этого создали сервис Covid Controls.

С помощью сайта пользователь может узнать оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в разных странах. Данные постоянно обновляют.

Каждый может выбрать нужный регион и узнать условия въезда, функционирование аэропортов, ресторанов, магазинов и культурных объектов. Также ресурс показывает актуальные данные о распространении коронавируса в местности, которая вас интересует.

“Мы создали сайт, поскольку заметили, что в сети нет единой платформы для мониторинга ситуации с Covid-19 для путешественников. Особенно сейчас, когда ситуация так быстро меняется”, – рассказал один из авторов проекта в комментарии CNBC.

Сервис сотрудничает с более 500 официальными источниками, которые помогают постоянно актуализировать информацию. В частности, среди партнеров Министерство здравоохранения и социальных служб США, официальные комитеты по туризму и местные информационные агентства.

Сервис может быть полезным не только для туристов, но и для обычных людей. С его помощью люди со всех уголков мира могут узнавать всю необходимую информацию об эпидемии в их регионе или стране.

Авторы ресурса поместили все данные в формате интерактивной карты с широкими возможностями.