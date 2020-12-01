Для этого создали сервис Covid Controls.
С помощью сайта пользователь может узнать оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в разных странах. Данные постоянно обновляют.
Каждый может выбрать нужный регион и узнать условия въезда, функционирование аэропортов, ресторанов, магазинов и культурных объектов. Также ресурс показывает актуальные данные о распространении коронавируса в местности, которая вас интересует.
“Мы создали сайт, поскольку заметили, что в сети нет единой платформы для мониторинга ситуации с Covid-19 для путешественников. Особенно сейчас, когда ситуация так быстро меняется”, – рассказал один из авторов проекта в комментарии CNBC.
Сервис сотрудничает с более 500 официальными источниками, которые помогают постоянно актуализировать информацию. В частности, среди партнеров Министерство здравоохранения и социальных служб США, официальные комитеты по туризму и местные информационные агентства.
Сервис может быть полезным не только для туристов, но и для обычных людей. С его помощью люди со всех уголков мира могут узнавать всю необходимую информацию об эпидемии в их регионе или стране.
Авторы ресурса поместили все данные в формате интерактивной карты с широкими возможностями.
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