Британцев начали изолировать в «карантинных гостиницах»: как это работает

В Великобритании начали функционировать "карантинные гостиницы", которые принимают путешественников с целью сдерживания коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Все граждане Великобритании и Ирландии, а также жители Великобритании после пребывания в странах с высоким уровнем заболеваемости на коронавирус должны самоизолироваться в гостиницах.

В “красный список” вошли 33 страны. Украины среди них нет. Самоизолироваться в “карантинном гостинице” должны все, кто находился в этих странах в течение последних 10 дней.

Путешественники должны предварительно заказать номер в гостинице и заплатить 1750 фунтов стерлингов. Самоизоляция продлится 10 дней. В стоимость входит проживание в отеле, транспорт и питание.

“Слишком высокая цена”

Путешественник, который недавно попал на карантин в отеле Radisson Blu Edwardian вблизи аэропорта Хитроу, сказал, что ему “грустно” по поводу перспективы изоляции на 10 дней.

23-летний Роджер Гонкалвес из Бразилии, Белу-Оризонти, сказал: “Я сделал тест на коронавирус. Тест был отрицательным. Почему мне нужно оставаться в своей комнате 10 дней?”

Господин Гонсалвес, водитель из Лондона прилетел из Сан-Пауло через Мадрид в Испании, поскольку ему нужно было вернуться на работу.

Он сказал, что стоимость его пребывания была “слишком высокой” и “сумасшедшей в течение 10 дней”. Однако его комната была “хорошей”, а еду оставляли у дверей.

Между тем 66-летняя Зари Тадейон с севера Лондона проведет свой день рождения на самоизоляции после прилета из Дубая через Франкфурт.

“Я чувствую себя ужасно, потому что я живу здесь, у меня есть свой собственный дом, а также у меня есть некоторые медицинские проблемы, которые я надеялась решить. Я не подготовлена. Я не принесла книг и других вещей”, – сказала женщина.

Она добавила, что не чувствует себя счастливой, “потому что завтра у меня день рождения, и я хотела бы быть со своей семьей … это правила, что ты можешь сделать?”

“Бесперебойная работа”

Аэропорты Великобритании наладили механизм передвижения пассажиров из разных стран с целью предотвращения смешивания людей. Кроме того, пассажиры обязаны показать отрицательный тест на коронавирус, соблюдать дистанцию ​​и масочный режим.

Ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что система карантина в отелях работает “бесперебойно”, поскольку она вступила в силу в 04:00 в понедельник, 15 февраля.

Правительство заявляет, что заключило соглашения с 16 гостиницами. Для новой карантинной системы предоставлено 4963 номера, еще 58 000 номеров сейчас находятся в режиме ожидания.

Тем, кто не попадет на карантин в таких отелях, грозит штраф в размере от 5000 до 10000 фунтов стерлингов. Каждому, кто не отмечает в своем локаторе для пассажиров о том, что находился в стране из красного списка, грозит тюремный срок до 10 лет.

Каждый путешественник должен на 2 и 8 день карантина сдать тест на коронавирус. Тестирование обойдется еще в 210 фунтов стерлингов.

Тем, кто не пройдет тесты, может грозить штраф в размере 2000 фунтов стерлингов.

“Красный список”

В 33 страны красный список относятся:

Ангола;

Аргентина;

Боливия;

Ботсвана;

Бразилия;

Бурунди;

Кабо-Верде;

Чили;

Колумбия;

Демократическая Республика Конго;

Эквадор;

Есватини;

Французская Гвиана;

Гайана;

Лесото;

Малави;

Маврикий;

Мозамбик;

Намибия;

Панама;

Парагвай;

Перу;

Португалия (включая Мадейру и Азорские острова)

Руанда;

Сейшельские острова;

Южная Африка;

Суринам;

Танзания;

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Уругвай;

Венесуэла;

Замбия;

Зимбабве.

Напомним, что в 2020 году экономика Великобритании росла вдвое быстрее в четвертом квартале, чем ожидалось, демонстрируя признаки устойчивости к ограничениям, связанным с коронавирусом, однако в конце 2020 пришла к худшей рецессии с 1709 года.