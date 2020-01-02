Новое исследование утверждает, что карликовый вид тираннозавра никогда не существовал.

Об этом сообщается на портале Science Alert.

Стоит отметить, что споры о существовании этого вида динозавров длились на протяжении трех десятилетий.

В 1988 году палеонтолог Роберт Баккер и его коллеги из Кливлендского музея естественной истории реклассифицировали образец, впервые обнаруженный в 1942 году и выставленный в музее.

По их словам, это был первый известный представитель карликового нового вида, которого они окрестили Nanotyrannus.

Затем, в 2001 году, другая группа обнаружила почти полный скелет маленького тиранозавра недалеко от города Экалака в Монтане.

Они назвали существо, которое по размеру не больше лошади, Джейн, и вскоре классифицировали его как карликового тиранозавра.

В исследовании, опубликованном в среду в журнале Science Advances, исследователи во главе с Холли Вудворд из Оклахомского государственного университета провели микроскопический анализ образцов из внутренней части большеберцовой кости и бедренной кости Джейн, а также скелета костей животного, получившего название Пити.

Ученые утверждают, палеогистология, подтвердила, что они были незрелыми, а не взрослыми.

По словам авторов исследования, существование Nanotyrannus представляется маловероятным.

Исследователи взяли очень тонкие срезы из образцов костей – настолько тонких, что сквозь них мог пройти свет – и затем изучили их под мощными микроскопами.

Размер отверстий кровеносных сосудов показал, что два динозавра все еще находились в фазе быстрого роста на момент смерти. Если бы они были взрослыми, эта васкуляризация была бы менее заметной.Команда также смогла подсчитать кольца роста в костях каждого животного, так же, как можно определить возраст дерева: 13 лет было Джейн и 15 лет было Пити.