Сегодня, 14 октября, высокогорье Карпат засыпало снегом, температура опустилась ниже нуля.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В частности, на горе Поп Иван Черногорский ограничена видимость, температура воздуха – 4 градуса мороза.

“По состоянию на 8:25 14.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м / с. Температура воздуха -4 ° С”, – говорится в сообщении.

Страница в Facebook “Снеголавинные ситуация в Украинских Карпатах” сообщает, что высота снежного покрова достигает 5 см.

“На снеголавинных станциях Пожежевская и Плай минимальная температура зафиксирована в 9:00 утра: 1,5 ° С и -1,6 ° С соответственно!”, – сообщили там.

Также снегом засыпало и горнолыжный курорт “Драгобрат” и поселок Славское Львовской области.