Об этом сообщается в блоге компании.
Отмечается, что возможность видеть информацию о загруженности на картах Google была одной из самых популярных функций с момента ее запуска в 2016 году. Во время пандемии эта информация превратилась в важный инструмент, так как она позволяет “принимать более эффективные решения, куда и когда идти”.
По данным Google, в период с марта по май взаимодействие с этой функцией увеличилось на 50 процентов, поскольку все больше людей ориентировались на данные компании, чтобы найти лучшие дни и время для посещения тех или иных мест.
Обновленные карты будут показывать загруженность заведений общественного питания, магазинов, аптек, заправок, парков, пляжей и других мест на открытом воздухе.
Кроме того, в Google-картах будет доступна информация о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в каждом месте: требуется ли наличие маски и перчаток, необходимо ли заранее бронировать место, проверяют ли температуру и тому подобное.
Обновление появится в ближайшее время на iOS, Android и настольных компьютерах.
- Ранее сообщалось, что приложение Google Maps будет давать пользователям подсказки о том, как избегать скопления людей в транспорте, и уведомлять об ограничениях на передвижение в разных странах.