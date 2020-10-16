Карты Google будут показывать информацию о загруженности разных общественных мест, в том числе магазинов и парков.

Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что возможность видеть информацию о загруженности на картах Google была одной из самых популярных функций с момента ее запуска в 2016 году. Во время пандемии эта информация превратилась в важный инструмент, так как она позволяет “принимать более эффективные решения, куда и когда идти”.

По данным Google, в период с марта по май взаимодействие с этой функцией увеличилось на 50 процентов, поскольку все больше людей ориентировались на данные компании, чтобы найти лучшие дни и время для посещения тех или иных мест.

Обновленные карты будут показывать загруженность заведений общественного питания, магазинов, аптек, заправок, парков, пляжей и других мест на открытом воздухе.

Кроме того, в Google-картах будет доступна информация о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в каждом месте: требуется ли наличие маски и перчаток, необходимо ли заранее бронировать место, проверяют ли температуру и тому подобное.

Обновление появится в ближайшее время на iOS, Android и настольных компьютерах.